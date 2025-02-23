В подполье сообщили об ударе по складам ВСУ в пригороде Житомира

«Утром 23 февраля в 7:20 (мск) в пригород Житомира Черняхов пришелся удар. Агентура сопротивления сообщает, что взрыв был со стороны складов (логистической компании. — Прим. ред.) “Новой почты” около железнодорожной станции Горбаши. Ранее сообщалось о том, что ВСУ использует эти склады, как и другие склады “Новой почты”, для военных целей. Удар сопровождался сильной детонацией», — заявил он.