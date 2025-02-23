Рядовой Михаил Белоусов из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

Скорбные вести пришли в Эхирит-Булагатский район. Защитник Отечества Михаил Белоусов погиб в зоне СВО, исполняя поставленные задачи. Об этом сообщил в своем тг-канале мэр района Геннадий Осодоев. Герою было всего 19 лет.
— Он родился в деревне Куяда. Рос и воспитывался в многодетной семье и был самым младшим после трех сестер и брата. Михаил учился в Куядской начальной школе, затем в Захальской средней школе, — поделился Геннадий Осодоев.
Когда юному сибиряку было 11 лет, не стало главы семьи. Тогда они переехали в поселок Усть-Ордынский. До службы Михаил работал по найму в сфере строительства. Затем подписал контракт и отправился на защиту Родины. Бойца не стало 2 января 2025 года.