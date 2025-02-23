Рядовой Михаил Белоусов из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

Когда юному сибиряку было 11 лет, не стало главы семьи. Тогда они переехали в поселок Усть-Ордынский. До службы Михаил работал по найму в сфере строительства. Затем подписал контракт и отправился на защиту Родины. Бойца не стало 2 января 2025 года.