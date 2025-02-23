За два часа над Россией сбили десять украинских беспилотников

Этой ночью средства противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили над шестью регионами России 20 беспилотников ВСУ. По данным Минобороны, пять вражеских дронов уничтожили над территорией Орловской области, по четыре над Белгородской и Курской областями, три — над Липецкой областью и по два над территориями Тульской и Воронежской областей.