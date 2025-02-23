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Ночью над Воронежской областью сбили два беспилотника

О повреждениях на земле пока ничего не известно.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 23 февраля над территорией Воронежской областью силы ПВО сбили два вражеских беспилотника. Об этом проинформировал телеграмм-канал Минобороны РФ.

В регионе сигнал опасности атаки БПЛА со стороны Украины был объявлен вечером 22 февраля. На данный момент он продолжает действовать.

Всего в течение ночи, по данным Министерства обороны РФ, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 20 украинских БПЛА. Из них пять — над территорией Орловской области, по четыре — над территориями Белгородской и Курской областей, три — над территорией Липецкой области и по два дрона над территориями Тульской и Воронежской областей.