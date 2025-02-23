Ночью над Воронежской областью сбили два беспилотника

Всего в течение ночи, по данным Министерства обороны РФ, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 20 украинских БПЛА. Из них пять — над территорией Орловской области, по четыре — над территориями Белгородской и Курской областей, три — над территорией Липецкой области и по два дрона над территориями Тульской и Воронежской областей.