Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске открыли бюст Героя России Алексея Бойко

Выпускник НВВКУ геройски погиб на Донбассе.

Источник: Пресс-служба правительства Новосибирской области

В преддверии Дня защитника Отечества на территории Новосибирского высшего военного командного училища открыли бюст Героя России Алексея Бойко.

Выпускник училища майор Алексей Бойко погиб в 2024 году в боях за Авдеевку.

— Укронацисты сделали из Авдеевки не просто укреплённый оборонительный рубеж, но и плацдарм для артиллерийских ударов по Донецку. Жители Донецка 10 лет находились под ежедневными артналётами, не могли мирно жить, восстанавливать свой город, и потому освободить Авдеевку было жизненно необходимо. В то, что дончане могут жить спокойно, есть личный вклад Алексея Бойко, — рассказал на торжественном открытии памятника губернатор Андрей Травников.

Екатерина СОСНИНА.