В Новосибирске открыли бюст Героя России Алексея Бойко

— Укронацисты сделали из Авдеевки не просто укреплённый оборонительный рубеж, но и плацдарм для артиллерийских ударов по Донецку. Жители Донецка 10 лет находились под ежедневными артналётами, не могли мирно жить, восстанавливать свой город, и потому освободить Авдеевку было жизненно необходимо. В то, что дончане могут жить спокойно, есть личный вклад Алексея Бойко, — рассказал на торжественном открытии памятника губернатор Андрей Травников.