Российские десантники отразили контратаку ВСУ в Курской области

«Сегодня нами была отражена контратака противника в количестве пяти единиц техники. Первым ехал танк, за ним четыре БМП с пехотой. При нанесении огневого поражения артиллерией танк не доехал (заметив прицельный огонь российской артиллерии — ред.), быстро остановился и начал двигаться назад», — рассказал «Томсон».
Он отметил, что две боевые машины противника продолжили свое движение и были подбиты дронами с оптоволоконным управлением, а затем добиты штурмовым подразделением при помощи противотанковых управляемых ракет.
«Противник был в шоке, мы рано обнаружили их и своевременно начали наносить огневое поражение», — добавил он.
Оператор БПЛА из этого подразделения рассказал РИА Новости о работе пулеметчика, который бросился в погоню за остатками группы пехоты ВСУ и уничтожил их с помощью пулемета.
«При отходе группы, уже когда разбили основную часть ВСУ… остальная часть предприняла попытку бегства, и вдогонку наш десантник начал поливать их пулеметной очередью», — добавил разведчик с позывным «Зяба».