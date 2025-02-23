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Российские десантники отразили контратаку ВСУ в Курской области

КУРСК, 23 фев — РИА Новости. Подразделения тульских и крымских десантников, действующие в составе группировки войск «Север», отбили контратаку ВСУ в недавно освобожденном Свердликово, уничтожив несколько боевых машин и пехоту противника в Курской области, сообщил РИА Новости командир подразделения с позывным «Томсон».

Источник: © РИА Новости

«Сегодня нами была отражена контратака противника в количестве пяти единиц техники. Первым ехал танк, за ним четыре БМП с пехотой. При нанесении огневого поражения артиллерией танк не доехал (заметив прицельный огонь российской артиллерии — ред.), быстро остановился и начал двигаться назад», — рассказал «Томсон».

Он отметил, что две боевые машины противника продолжили свое движение и были подбиты дронами с оптоволоконным управлением, а затем добиты штурмовым подразделением при помощи противотанковых управляемых ракет.

«Противник был в шоке, мы рано обнаружили их и своевременно начали наносить огневое поражение», — добавил он.

Оператор БПЛА из этого подразделения рассказал РИА Новости о работе пулеметчика, который бросился в погоню за остатками группы пехоты ВСУ и уничтожил их с помощью пулемета.

«При отходе группы, уже когда разбили основную часть ВСУ… остальная часть предприняла попытку бегства, и вдогонку наш десантник начал поливать их пулеметной очередью», — добавил разведчик с позывным «Зяба».