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В Новосибирске комбат Панферов оценил итоги трех лет СВО

24 февраля 2025 года будет ровно три года с момента начала специальной военной операции на Украине.

Источник: Reuters

В преддверии третьей годовщины начала СВО подполковник в отставке, создатель батальона Вега’и командир отряда «БАРС-Орион» Андрей Панферов в интервью Сиб.фм оценил итоги трех лет СВО и вклад Новосибирской области в нашу будущую победу.

По мнению Панферова, Новосибирская область стала одним из регионов, который одним из первых отреагировал на вызовы времени: новосибирцы начали собирать гуманитарную помощь бойцам, плести сети и делать окопные свечи. В 2023 году несколько сотен мобилизованных сибиряков отправились на линию фронта. Наряду с мобилизованными сражаются на фронтах наши земляки-добровольцы.

Спрогнозировать сроки окончания СВО, по словам Андрея Панферова, на данный момент сложно.

— Сейчас идут интенсивные боевые действия, но поставленные задачи ещё не выполнены. Нам нужно вытеснить противника за пределы наших границ. Только тогда можно будет говорить о переговорах, — уверен Панферов.

Екатерина СОСНИНА.