В Новосибирске комбат Панферов оценил итоги трех лет СВО

В преддверии третьей годовщины начала СВО подполковник в отставке, создатель батальона Вега’и командир отряда «БАРС-Орион» Андрей Панферов в интервью Сиб.фм оценил итоги трех лет СВО и вклад Новосибирской области в нашу будущую победу.
По мнению Панферова, Новосибирская область стала одним из регионов, который одним из первых отреагировал на вызовы времени: новосибирцы начали собирать гуманитарную помощь бойцам, плести сети и делать окопные свечи. В 2023 году несколько сотен мобилизованных сибиряков отправились на линию фронта. Наряду с мобилизованными сражаются на фронтах наши земляки-добровольцы.
Спрогнозировать сроки окончания СВО, по словам Андрея Панферова, на данный момент сложно.
— Сейчас идут интенсивные боевые действия, но поставленные задачи ещё не выполнены. Нам нужно вытеснить противника за пределы наших границ. Только тогда можно будет говорить о переговорах, — уверен Панферов.
Екатерина СОСНИНА.