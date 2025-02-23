В Новосибирске комбат Панферов оценил итоги трех лет СВО

По мнению Панферова, Новосибирская область стала одним из регионов, который одним из первых отреагировал на вызовы времени: новосибирцы начали собирать гуманитарную помощь бойцам, плести сети и делать окопные свечи. В 2023 году несколько сотен мобилизованных сибиряков отправились на линию фронта. Наряду с мобилизованными сражаются на фронтах наши земляки-добровольцы.