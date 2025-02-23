В Перми открылась обновленная выставка «Мы защищаем свой родной дом»

«Лично убедился, что на экспозиции представлены новые факты о событиях и подвигах тех времен. Хотел бы напомнить молодому поколению, что Пермский край — это не только 600 тысяч солдат, которые сражались на полях Великой Отечественной войны, это не только промышленные достижения и эвакуация заводов. Это еще и место, куда привозили раненых бойцов, почти в 150 эвакогоспиталей по всему региону восстанавливали здоровье солдат», — отметил губернатор Прикамья. Он напомнил, что Пермский край стал вторым домом для нескольких сотен тысяч жителей блокадного Ленинграда. Кроме того, в Пермь были эвакуированы артисты Кировского (Мариинского) театра. «Уверен, что вызовут большой интерес и новые стенды, посвященные героям специальной военной операции. Помимо выставочного пространства, уделим внимание, как и в прошлые годы, вопросам просвещения. Запланирована образовательная программа для самых разных поколений. Историю надо помнить, ведь без нее не будет будущего», — рассказала Дмитрий Махонин.