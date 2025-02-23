В Верещагинском округе простятся с погибшим на СВО Алексеем Балуевым

В ходе проведения специальной военной операции 11 июня 2024 года погиб военнослужащий Алексей Балуев из Пермского края. Об этом сообщила администрация Верещагинского округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Алексей Балуев родился 13 июня 1990 года в Салавате (Башкортостан). Учился в школе № 2 в Верещагино. Окончил Пермский кооперативный техникум по специальности «бухгалтер-экономист». После обучения проходил службу в ВС России. Вернувшись из армии, работал на молочном комбинате.
Администрация округа выражает соболезнования маме, сестре, всем родным и близким погибшего бойца. Церемония прощания пройдет 24 февраля в 11:00 во Дворце досуга в Верещагино.