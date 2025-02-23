В Верещагинском округе простятся с погибшим на СВО Алексеем Балуевым

Алексей Балуев родился 13 июня 1990 года в Салавате (Башкортостан). Учился в школе № 2 в Верещагино. Окончил Пермский кооперативный техникум по специальности «бухгалтер-экономист». После обучения проходил службу в ВС России. Вернувшись из армии, работал на молочном комбинате.