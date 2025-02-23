ВСУ за сутки атаковали десять районов Белгородской области

По информации губернатора, за минувшие сутки 31 населенный пункт попал под удар со стороны Украины. Было выпущено 43 снаряда и совершены атаки с применением 56 беспилотников, из них 35 дронов были сбиты. За отчетный период различные разрушения выявлены в четырех частных домовладениях и семи транспортных средствах.
«В Борисовском районе по сёлам Берёзовка, Грузское и хутору Казачье-Рудченское зафиксированы атаки 5 беспилотников… В Валуйском муниципальном округе по посёлку Уразово, сёлам Долгое, Казинка, Конопляновка, Старцево, Шелаево и хутору Бабка совершены атаки с помощью 8 беспилотников», — написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе по четырем населенным пунктам выпущено 15 снарядов, также с беспилотника было сброшено одно взрывное устройство. В Волоконовском районе по трем селам выпущено 4 боеприпаса и нанесены удары 3 беспилотниками. В Грайворонском округе город Грайворон и четыре села подверглись обстрелам 13 боеприпасами и атакам 7 беспилотников. Над Чернянским районом, Губкинским и Старооскольским округами системой ПВО сбиты пять беспилотников самолётного типа.
«В Краснояружском районе по сёлам Демидовка и Репяховка выпущено 3 боеприпаса и зафиксированы атаки 4 беспилотников… В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, посёлок Первомайский, сёла Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка и Середа подверглись 2 обстрелам, в ходе которых выпущено 8 боеприпасов, и атакам 23 беспилотников», — заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.