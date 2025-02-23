ВСУ за сутки атаковали десять районов Белгородской области

Он добавил, что в Белгородском районе по четырем населенным пунктам выпущено 15 снарядов, также с беспилотника было сброшено одно взрывное устройство. В Волоконовском районе по трем селам выпущено 4 боеприпаса и нанесены удары 3 беспилотниками. В Грайворонском округе город Грайворон и четыре села подверглись обстрелам 13 боеприпасами и атакам 7 беспилотников. Над Чернянским районом, Губкинским и Старооскольским округами системой ПВО сбиты пять беспилотников самолётного типа.