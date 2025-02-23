В Перми на улице Сибирской открыли памятник участникам СВО

Памятник представляет собой композицию, имеющую круговой обзор и состоящую из пяти фигур. Главной фигурой основного фасада монумента стал воин-знаменосец, боковые фигуры — оператор БПЛА, воин-освободитель с ребенком на руках. Фигурой второго фасада стала женщина, которая олицетворяет собой жен и матерей солдат и офицеров.