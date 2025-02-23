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В Перми на улице Сибирской открыли памятник участникам СВО

Монумент установлен в сквере у «Дома чекистов».

Источник: Пресс-служба губернатора Пермского края

В Перми открыли памятник участникам специальной военной операции. Его установили в сквере у «Дома чекистов» на улице Сибирской, 32. Торжественное открытие состоялось в День защитника Отечества 23 февраля.

Ранее с инициативой о создании памятника выступила общественная организация «Комитет поддержки ветеранов СВО Пермского края». Автором памятника является пермский скульптор Алексей Залазаев.

Памятник представляет собой композицию, имеющую круговой обзор и состоящую из пяти фигур. Главной фигурой основного фасада монумента стал воин-знаменосец, боковые фигуры — оператор БПЛА, воин-освободитель с ребенком на руках. Фигурой второго фасада стала женщина, которая олицетворяет собой жен и матерей солдат и офицеров.

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