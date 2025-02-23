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МО РФ сообщило о поражении мест проведения сборов руководящего состава ВСУ

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Места проведения сборов руководящего состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) поражены российскими войсками, сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам проведения сборов руководящего состава ВСУ и подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, складам горючего, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины в 142 районах», — сообщили там.