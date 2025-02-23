Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки «Центр»

По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, егерской, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Котлино, Зверево, Сергеевка, Ленина, Березовка, Шевченко, Удачное, Успеновка и Андреевка Донецкой Народной Республики.
«Противник потерял до 365 военнослужащих, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины “Козак”, пять автомобилей и три артиллерийских орудия», — говорится в сообщении.