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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки «Центр»

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. ВСУ за сутки в зоне действий подразделений группировки российских войск «Центр» потеряли до 365 военнослужащих, боевую машину пехоты и две боевые бронированные машины «Козак», сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, егерской, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Котлино, Зверево, Сергеевка, Ленина, Березовка, Шевченко, Удачное, Успеновка и Андреевка Донецкой Народной Республики.

«Противник потерял до 365 военнослужащих, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины “Козак”, пять автомобилей и три артиллерийских орудия», — говорится в сообщении.