«На харьковском направлении подразделениями группировки войск “Север” нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Золочев Харьковской области. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, два артиллерийских орудия, включая 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США», — говорится в сводке военного ведомства.
ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий группировки «Север»
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий российской группировки войск «Север» на харьковском направлении, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.