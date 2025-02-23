ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий группировки «Север»

«На харьковском направлении подразделениями группировки войск “Север” нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Золочев Харьковской области. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, два артиллерийских орудия, включая 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США», — говорится в сводке военного ведомства.