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ВСУ за сутки потеряли до 190 военнослужащих в зоне действий «Запада»

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Российская группировка войск «Запад» нанесла поражение живой силе и технике восьми украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, потери противника составили до 190 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Двуречная, Песчаное, Шийковка, Загоруйковка, Новая Кругляковка, Староверовка, Зелёный Гай Харьковской области, Ямполовка и Ямполь Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.

«Потери противника составили до 190 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, один бронетранспортер VAB производства Франции, пять автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, из них два производства стран НАТО. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы “Нота” и склад боеприпасов», — добавили в Минобороны РФ.