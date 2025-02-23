ВСУ за сутки потеряли до 190 военнослужащих в зоне действий «Запада»

«Потери противника составили до 190 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, один бронетранспортер VAB производства Франции, пять автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, из них два производства стран НАТО. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы “Нота” и склад боеприпасов», — добавили в Минобороны РФ.