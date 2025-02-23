В Сочи в День защитника Отечества открыли Аллею героев СВО

По словам мэра города Андрея Прошунина, она заложена по инициативе городского совета ветеранов и многих благодарных жителей.
«Сегодня с нами на церемонии присутствуют семьи и близкие павших героев. Низкий вам поклон и слова бесконечной благодарности от всех нас. Подвиги патриотов нашей Родины бессмертны!» — процитировали слова градоначальника в пресс-службе мэрии.
На Аллее героев СВО в камне и бронзе увековечены имена павших на полях СВО сочинцев Алмаза Сафина и Бориса Максудова. Участники торжественной церемонии возложили цветы.
Досье «РГ».
Алмаз Сафин — разведчик-оператор, гвардии старшина, проходивший службу по контракту в ВС РФ в должности командира взвода 237-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Псковской дивизии ВДВ. Указом президента России старшине Сафину посмертно присвоено звание Героя РФ.
Борис Максудов окончил Сочинский государственный университет и свой профессиональный путь телевизионного журналиста начал в 2005 году на ГТРК «Сочи». Потом стал военкором федерального телеканала «Россия 24». С первых дней СВО вел репортажи о событиях «за ленточкой». Указом президента России посмертно награжден орденом Мужества.