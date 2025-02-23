В Сочи в День защитника Отечества открыли Аллею героев СВО

«Сегодня с нами на церемонии присутствуют семьи и близкие павших героев. Низкий вам поклон и слова бесконечной благодарности от всех нас. Подвиги патриотов нашей Родины бессмертны!» — процитировали слова градоначальника в пресс-службе мэрии.