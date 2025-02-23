ВСУ за сутки потеряли более 200 военных в Курской области

В тот же день министерство сообщило, что экипаж вертолета Ка-52, работая в составе смешанной тактической группы, нанес удар авиационными ракетами по личному составу и бронетехнике ВСУ. После выполнения этой задачи воздушное судно отстрелило тепловые ловушки. Все цели были успешно уничтожены.