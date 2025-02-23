«За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, 14 боевых бронированных машин», — говорится в сообщении министерства.
Кроме того, уничтожены 14 автомобилей, пусковая установка реактивной системы залпового огня (РСЗО) М270 MLRS производства США, два артиллерийских орудия, транспортно-заряжающая машина, станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ), четыре миномета и два склада боеприпасов.
Общие потери ВСУ при боевых действиях в приграничных районах Курской области составили более 62,8 тыс. боевиков. Кроме того, армия Украины лищилась 376 танков, 239 бронетранспортеров (БТР), 288 боевых машин пехоты (БМП), 2143 автомобиля, 1991 боевую бронированную машину (ББМ), 467 артиллерийских орудий и множество другой техники, в том числе иностранного производства.
Ранее в этот день Минобороны РФ показало кадры боевой работы операторов FPV-дронов центра «Рубикон», которые ночью нанесли удары по бронетехнике и автомобилям ВСУ, а также сбивали беспилотники противника в воздухе в приграничье Курской области.
В тот же день министерство сообщило, что экипаж вертолета Ка-52, работая в составе смешанной тактической группы, нанес удар авиационными ракетами по личному составу и бронетехнике ВСУ. После выполнения этой задачи воздушное судно отстрелило тепловые ловушки. Все цели были успешно уничтожены.
Новость дополняется.