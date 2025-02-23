Алексей Текслер наградил раненых челябинских бойцов СВО

Алексей Текслер приехал в медицинское учреждение, чтобы поздравить военнослужащих и вручить им знаки отличия «За смелость и отвагу». Он поблагодарил бойцов СВО за их мужество, самоотверженность и верность присяге.
Знаю, что у вас тяжелые, непростые ранения. И, конечно, желаю выздоровления. Для меня большая честь сегодня наградить вас нашими региональными наградами. Вы продолжаете дело своих дедов и прадедов, и победа вновь будет за нами!
Он отметил, что областные власти продолжат оказывать всестороннюю помощь военнослужащим и их семьям.
В областной больнице № 2 с августа прошлого года оказывают специализированную помощь военнослужащим. За это время лечение получили более 580 участников СВО.
Напомним, на прошлой неделе губернатор дал старт региональной кадровой программы «Герои Южного Урала» Она рассчитана на участников и ветеранов специальной военной операции. Победители конкурсного отбора смогут пройти годовое обучение под наставничеством министров, глав муниципалитетов и руководителей крупных предприятий. По завершению программы они смогут применить полученные навыки и компетенции на работе в органах государственной и муниципальной власти или в коммерческих организациях.