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Беглов встретился с участниками СВО, которые находятся на лечении в Петербурге

Градоначальник поздравил бойцов с Днем Защитника Отечества.

Источник: пресс-служба Смольного

Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил Клиническую больницу Святителя Луки, где встретился с участниками специальной военной операции, которые проходят лечение в Северной столице. Градоначальник поздравил бойцов их с Днем защитника Отечества.

— Этот год особенный. Решением президента он объявлен Годом Защитника Отечества. Это знак уважения к ветеранам и благодарности вам, нашим воинам-защитникам. Вы достойно продолжаете дело наших отцов, дедов и прадедов. 80 лет назад они уничтожили фашизм, сегодня вы с оружием в руках встали на защиту нашей Родины, — сказал Александр Беглов.

Петербург активно участвует в лечении и реабилитации участников СВО. Бойцов принимают лучшие военные и гражданские клиники. В городе открыт крупнейшии в стране Центр адаптивнои физкультуры и спорта. Ветераны получают необходимую психологическую поддержку.

Александр Беглов дал поручение организовать для бойцов экскурсии по городу, а также поддержал их предложение провести автопробег по местам боевой славы. Кроме того, губернатор обсудить с бойцами их участие в общественной жизни. Сейчас в каждом районе Петербурга создаются ветеранские организации.

— Надо активно заниматься молодежью, воспитывать подрастающее поколение на вашем примере, — отметил губернатор.

Клиническая больница Святителя Луки — одно из ключевых медучреждений. Здесь оказывают высокотехнологичную помощь, проводят малоинвазивные операции, действуют специализированные программы восстановления. Градоначальник ознакомился с работои клиники, осмотрел кабинет магнитно-резонанснои томографии, которыи был открыт в 2022 году и обсудил развитие медицинского учреждения.