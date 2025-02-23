Беглов встретился с участниками СВО, которые находятся на лечении в Петербурге

— Этот год особенный. Решением президента он объявлен Годом Защитника Отечества. Это знак уважения к ветеранам и благодарности вам, нашим воинам-защитникам. Вы достойно продолжаете дело наших отцов, дедов и прадедов. 80 лет назад они уничтожили фашизм, сегодня вы с оружием в руках встали на защиту нашей Родины, — сказал Александр Беглов.