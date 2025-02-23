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ВСУ атаковали пять районов Белгородской области

БЕЛГОРОД, 23 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали пять муниципалитетов Белгородской области, предварительно, пострадавших нет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Источник: Reuters

«ВСУ атаковали пять муниципалитетов нашей области. Предварительно, никто из жителей не пострадал», — написал он.

По словам губернатора, в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа и в поселке Малиновка Белгородского района два дрона атаковали частные дома — в обоих повреждена кровля.

В селе Березовка Борисовского района дрон сдетонировал при падении на два припаркованных легковых автомобиля — у транспортных средств повреждены крыши, стекла и бамперы. В Волоконовском районе атакам подверглись два села. «В селе Коновалово в результате сброса взрывного устройства с беспилотника произошло возгорание частного дома — пожар потушен. В селе Тишанка вследствие прилетов артснарядов в двух частных домовладениях выбиты окна, посечены надворные постройки и заборы», — проинформировал Гладков.