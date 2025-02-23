ВСУ атаковали пять районов Белгородской области

В селе Березовка Борисовского района дрон сдетонировал при падении на два припаркованных легковых автомобиля — у транспортных средств повреждены крыши, стекла и бамперы. В Волоконовском районе атакам подверглись два села. «В селе Коновалово в результате сброса взрывного устройства с беспилотника произошло возгорание частного дома — пожар потушен. В селе Тишанка вследствие прилетов артснарядов в двух частных домовладениях выбиты окна, посечены надворные постройки и заборы», — проинформировал Гладков.