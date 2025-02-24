В Пермском крае простились с бойцами, погибшими в ходе СВО

В Бардымском округе простились с тремя земляками, погибшими в ходе проведения специальной военной операции. Церемонии прощания с военнослужащими состоялись 21 и 22 февраля. Об этом сообщила администрация муниципалитета на своей странице во «ВКонтакте».
Уразов Фархат родился 27 сентября 1970 года в Барде. После окончания школы поступил в политехническое училище и получил профессию столяр-мебельщик. Погиб в зоне СВО 20 декабря 2023 года.
Фархутдинов Рифат родился 29 марта 1995 года. Окончил Березниковскую среднюю школу и профессиональное училище № 84 в Барде. Отправился на СВО в июле 2023 года, погиб 25 марта прошлого года. Его похоронили 21 февраля.
В этот же день проводили в последний путь Бигаева Сиреня, погибшего при исполнении воинского долга в ходе СВО. Он родился в селе Печмень. После армии жил и работал в Чернушке охранником в различных организациях.