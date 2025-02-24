Игорь Кобзев навестил бойцов СВО в военном госпитале Иркутска

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел встречу с участниками специальной военной операции, которые находятся на лечении в военном госпитале Иркутска. Глава региона поздравил бойцов с Днём защитника Отечества и провел церемонию награждения. Почти 50 бойцов были удостоены почетных часов, а также Благодарственного письма от губернатора Иркутской области и сувениров. Кроме того, Благодарственное письмо получил начальник Иркутского военного госпиталя Заур Галачиев. Также в мероприятии приняли участие члены правительства Иркутской области, заместитель председателя Законодательного собрания Иркутской области Наталья Дикусарова и руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Юлия Домашевская, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу кабмина региона.
Игорь Кобзев отметил важность того, что сегодня они чествуют людей, которые посвятили свою жизнь защите государства. Он подчеркнул, что не каждый способен на такой поступок — встать на защиту своей Родины. Это требует невероятной отваги, и губернатор выразил уверенность в том, что такие поступки заслуживают уважения.
«Я считаю своим долгом поздравить каждого из вас с Днем защитника Отечества, пожать руку, пожелать скорейшего выздоровления и успехов в осуществлении всех ваших планов», — добавил глава региона.
Также Игорь Кобзев поделился информацией о том, что в Иркутской области зарегистрировано более 30 тысяч ветеранов боевых действий. Более 1,7 тысячи участников СВО были награждены орденами Мужества и медалями за боевые заслуги. Четыре бойца удостоились звания Героя Российской Федерации. В регионе действуют 39 мер поддержки для участников СВО и их семей. Внедрены 39 различных мер поддержки для участников специальной военной операции и их семей. На днях стартовала новая программа под названием «Герой Приангарья», которая нацелена на подготовку участников специальной военной операции и контртеррористической операции в Белгородской, Брянской и Курской областях к управленческим должностям в Иркутской области.
Эта инициатива была разработана по указанию президента России Владимира Путина.
«День защитника Отечества сейчас обретает новое значение и важность. Накануне праздника в военном госпитале прошли концерты, организованные при поддержке министерства культуры Иркутской области и Иркутского музыкального театра. Также были вручены подарки от школьников Иркутска и области. Дети от всей души писали письма, готовили сладости и создавали рисунки для военных», — отметила Наталья Дикусарова.
Она также отметила, что бойцы проходят лечение и в других медицинских учреждениях региона, и в одном из них также состоялся праздничный концерт, организованный силами Иркутского военного гарнизона.