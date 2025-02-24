Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Игорь Кобзев навестил бойцов СВО в военном госпитале Иркутска

Губернатор поздравил военнослужащих с Днём защитника Отечества.

Источник: Правительство Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел встречу с участниками специальной военной операции, которые находятся на лечении в военном госпитале Иркутска. Глава региона поздравил бойцов с Днём защитника Отечества и провел церемонию награждения. Почти 50 бойцов были удостоены почетных часов, а также Благодарственного письма от губернатора Иркутской области и сувениров. Кроме того, Благодарственное письмо получил начальник Иркутского военного госпиталя Заур Галачиев. Также в мероприятии приняли участие члены правительства Иркутской области, заместитель председателя Законодательного собрания Иркутской области Наталья Дикусарова и руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Юлия Домашевская, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу кабмина региона.

Игорь Кобзев отметил важность того, что сегодня они чествуют людей, которые посвятили свою жизнь защите государства. Он подчеркнул, что не каждый способен на такой поступок — встать на защиту своей Родины. Это требует невероятной отваги, и губернатор выразил уверенность в том, что такие поступки заслуживают уважения.

«Я считаю своим долгом поздравить каждого из вас с Днем защитника Отечества, пожать руку, пожелать скорейшего выздоровления и успехов в осуществлении всех ваших планов», — добавил глава региона.

Также Игорь Кобзев поделился информацией о том, что в Иркутской области зарегистрировано более 30 тысяч ветеранов боевых действий. Более 1,7 тысячи участников СВО были награждены орденами Мужества и медалями за боевые заслуги. Четыре бойца удостоились звания Героя Российской Федерации. В регионе действуют 39 мер поддержки для участников СВО и их семей. Внедрены 39 различных мер поддержки для участников специальной военной операции и их семей. На днях стартовала новая программа под названием «Герой Приангарья», которая нацелена на подготовку участников специальной военной операции и контртеррористической операции в Белгородской, Брянской и Курской областях к управленческим должностям в Иркутской области.

Эта инициатива была разработана по указанию президента России Владимира Путина.

«День защитника Отечества сейчас обретает новое значение и важность. Накануне праздника в военном госпитале прошли концерты, организованные при поддержке министерства культуры Иркутской области и Иркутского музыкального театра. Также были вручены подарки от школьников Иркутска и области. Дети от всей души писали письма, готовили сладости и создавали рисунки для военных», — отметила Наталья Дикусарова.

Она также отметила, что бойцы проходят лечение и в других медицинских учреждениях региона, и в одном из них также состоялся праздничный концерт, организованный силами Иркутского военного гарнизона.