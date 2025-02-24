Игорь Кобзев навестил бойцов СВО в военном госпитале Иркутска

Также Игорь Кобзев поделился информацией о том, что в Иркутской области зарегистрировано более 30 тысяч ветеранов боевых действий. Более 1,7 тысячи участников СВО были награждены орденами Мужества и медалями за боевые заслуги. Четыре бойца удостоились звания Героя Российской Федерации. В регионе действуют 39 мер поддержки для участников СВО и их семей. Внедрены 39 различных мер поддержки для участников специальной военной операции и их семей. На днях стартовала новая программа под названием «Герой Приангарья», которая нацелена на подготовку участников специальной военной операции и контртеррористической операции в Белгородской, Брянской и Курской областях к управленческим должностям в Иркутской области.