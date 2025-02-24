Экипаж Ка-52М уничтожил бронетехнику ВСУ в Курской области

«В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки “Север” экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личного составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.
После удара экипаж вертолёта выполнил противоракетное маневрирование на предельно малой высоте, а также отстрелил тепловые ловушки, чтобы предотвратить попадание ракет ПЗРК противника.
Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей ВСУ, отметили в Минобороны.