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Экипаж Ка-52М уничтожил бронетехнику ВСУ в Курской области

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Российский вертолёт Ка-52М нанёс ракетный удар и уничтожил личный состав и бронированную технику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки “Север” экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личного составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

После удара экипаж вертолёта выполнил противоракетное маневрирование на предельно малой высоте, а также отстрелил тепловые ловушки, чтобы предотвратить попадание ракет ПЗРК противника.

Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей ВСУ, отметили в Минобороны.