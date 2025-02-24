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ТАСС: потери ВСУ с начала СВО составляют 1,08 млн военных убитыми и ранеными

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 24 февраля 2022 года составили около 1,08 млн человек убитыми и ранеными, следует из подсчетов ТАСС.

Источник: Reuters

Согласно данным ежедневных и недельных сводок российского военного ведомства, с начала года Киев потерял около 80 тыс. военных. Также, по данным МО РФ, потери ВСУ в 2022 году составили 118,5 тыс. человек, в 2023 году — 405,4 тыс. военнослужащих. В 2024 году, согласно опубликованной российским военным ведомством информации в сводках, материалах итоговой коллегии и брифинге начальника Генерального штаба ВС РФ, украинские войска потеряли более 595 тыс. человек убитыми и ранеными, что превысило суммарные потери первых двух лет спецоперации.

Кроме того, согласно последней сводке Министерства обороны РФ, Украина потеряла в ходе спецоперации 656 самолетов, 283 вертолета, 44 263 беспилотных летательных аппарата, 596 зенитных ракетных комплексов, 21 713 танков и других боевых бронированных машин, 1 521 боевую машину реактивных систем залпового огня, 21 980 орудий полевой артиллерии и минометов, 32 059 единиц специальной военной автомобильной техники.