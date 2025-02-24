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Более 170 атак дронов ВСУ по инфраструктуре в ДНР сорвано за неделю

ДОНЕЦК, 24 фев — РИА Новости. Более 170 террористических атак беспилотников ВСУ по мирным жителям и гражданской инфраструктуре республики сорвано за минувшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.

Источник: © РИА Новости

«За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы “Купол Донбасса” обнаружила и перехватила 171 вражеский БПЛА над Донецком и Макеевкой», — говорится в сообщении.

Так, среди перехваченных дронов ВСУ был беспилотник самолетного типа вблизи жилых кварталов Кировского района города, разведывательный дрон вблизи одного из детских садов и ударный дрон, нацеленный на критически важный водонапорный узел.

Взрывотехники регионального управления ФСБ России обезвредили БПЛА и уничтожили взрывные устройства с помощью специальных технических средств, а затем уничтожили его на специализированном полигоне.