Более 170 атак дронов ВСУ по инфраструктуре в ДНР сорвано за неделю

«За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы “Купол Донбасса” обнаружила и перехватила 171 вражеский БПЛА над Донецком и Макеевкой», — говорится в сообщении.
Так, среди перехваченных дронов ВСУ был беспилотник самолетного типа вблизи жилых кварталов Кировского района города, разведывательный дрон вблизи одного из детских садов и ударный дрон, нацеленный на критически важный водонапорный узел.
Взрывотехники регионального управления ФСБ России обезвредили БПЛА и уничтожили взрывные устройства с помощью специальных технических средств, а затем уничтожили его на специализированном полигоне.