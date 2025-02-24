В Самарской области объявили опасность атаки беспилотников 24 февраля

В понедельник, 24 февраля 2025 года, в Самарской области снова объявили опасность атаки беспилотников. Жителей предупредили о ней и попросили быть осторожными. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
«С 05:30 в Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — написали в приложении службы.
Жителей просят в случае ЧС звонить по телефону 112. В случае атаки беспилотников, находясь в здании, рекомендуется спуститься в подвал или паркинг, при этом нельзя пользоваться лифтом. В квартире лучше всего подходит для укрытия ванная комната: нужно сесть на пол и не подходить к окнам.
На улице советуют укрыться в ближайшем здании, важно покинуть транспорт. При обнаружении БПЛА или его частей ничего не разрешается трогать, лучше сразу покинуть найденное место. Напомним, об угрозе атаки беспилотников в регионе с начала года предупреждают регулярно.