В Самарской области объявили опасность атаки беспилотников 24 февраля

Жителей просят в случае ЧС звонить по телефону 112. В случае атаки беспилотников, находясь в здании, рекомендуется спуститься в подвал или паркинг, при этом нельзя пользоваться лифтом. В квартире лучше всего подходит для укрытия ванная комната: нужно сесть на пол и не подходить к окнам.