Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области объявили опасность атаки беспилотников 24 февраля

Жителей Самарской области снова предупредили об угрозе атаки БПЛА ранним утром 24 февраля.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 24 февраля 2025 года, в Самарской области снова объявили опасность атаки беспилотников. Жителей предупредили о ней и попросили быть осторожными. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

«С 05:30 в Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — написали в приложении службы.

Жителей просят в случае ЧС звонить по телефону 112. В случае атаки беспилотников, находясь в здании, рекомендуется спуститься в подвал или паркинг, при этом нельзя пользоваться лифтом. В квартире лучше всего подходит для укрытия ванная комната: нужно сесть на пол и не подходить к окнам.

На улице советуют укрыться в ближайшем здании, важно покинуть транспорт. При обнаружении БПЛА или его частей ничего не разрешается трогать, лучше сразу покинуть найденное место. Напомним, об угрозе атаки беспилотников в регионе с начала года предупреждают регулярно.