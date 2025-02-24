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Над регионами РФ за ночь сбили 22 украинских БПЛА

Из них 16 аппаратов сбили над территорией Орловской области.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 22 украинских БПЛА над четырьмя регионами РФ.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата: 16 БПЛА над территорией Орловской области, 3 БПЛА — над территорией Брянской области, 2 БПЛА — над территорией Рязанской области и 1 БПЛА — над территорией Республики Крым», — сказали там.