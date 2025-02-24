Над регионами РФ за ночь сбили 22 украинских БПЛА

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата: 16 БПЛА над территорией Орловской области, 3 БПЛА — над территорией Брянской области, 2 БПЛА — над территорией Рязанской области и 1 БПЛА — над территорией Республики Крым», — сказали там.