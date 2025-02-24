Артем Жога: «Специальная военная операция еще сильнее сплотила нас»

«Украина развязала настоящий геноцид в отношении Донбасса. Мирные города практически ежедневно подвергались обстрелам, страдали и гибли мирные жители. В 2021 году в ответ на попытки России найти мирное решение конфликта Украина при поддержке европейских стран встала на путь военного реванша, начав подготовку к агрессии в отношении Донецкой и Луганской народных республик. Наша страна не могла безучастно смотреть на происходящее. День 24 февраля 2022 года разделил жизнь на до и после — не только для России, но и для многих других стран. Скинул с людей маски, показал, кто и чего стоит», — заявил уральский полпред.