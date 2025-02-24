Артем Жога: «Специальная военная операция еще сильнее сплотила нас»

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства, Артем Жога считает, что «это было вынужденное, но в итоге правильное решение в ответ на события на Донбассе».
«Украина развязала настоящий геноцид в отношении Донбасса. Мирные города практически ежедневно подвергались обстрелам, страдали и гибли мирные жители. В 2021 году в ответ на попытки России найти мирное решение конфликта Украина при поддержке европейских стран встала на путь военного реванша, начав подготовку к агрессии в отношении Донецкой и Луганской народных республик. Наша страна не могла безучастно смотреть на происходящее. День 24 февраля 2022 года разделил жизнь на до и после — не только для России, но и для многих других стран. Скинул с людей маски, показал, кто и чего стоит», — заявил уральский полпред.
Жога напомнил, что на Россию «сыпались бесчисленные пакеты санкций, страны Запада наперебой предрекали крах нашей экономики, но мы не только устояли, но и стали сильнее».
«Специальная военная операция еще сильнее сплотила нас и убедила в верности наших убеждений. Объединила нас вокруг национального лидера и помогла поверить в себя и в великое будущее нашей страны», — отметил Артем Жога, добавив, что «враг будет разбит, Победа будет за нами».
Недавно Артем Жога также заявил, что главная цель СВО уже достигнута, и эта цель — консолидация общества.