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Ночью над Крымом уничтожили беспилотник ВСУ

Над территорией Крыма сбили БПЛА ВСУ.

Ночью над Крымом уничтожили беспилотник ВСУ, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Кроме этого, дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 16 украинских БПЛА над Орловской областью, 3 над Брянской и 2 над Рязанской областью.

Напомним, 22 февраля над акваторией Азовского моря средствами ПВО был уничтожен 1 БПЛА ВСУ. Подробнее можно прочитать здесь.

Мы писали, 20 февраля ночью над территорией Республики Крым система ПВО уничтожила три БПЛА ВСУ. В пресс-службе Минобороны России уточнили, что всего перехвачено и уничтожено четыре БПЛА. Три из них над территорией Республики Крым, а один — над Брянской области.