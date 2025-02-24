Ночью над Крымом уничтожили беспилотник ВСУ

Мы писали, 20 февраля ночью над территорией Республики Крым система ПВО уничтожила три БПЛА ВСУ. В пресс-службе Минобороны России уточнили, что всего перехвачено и уничтожено четыре БПЛА. Три из них над территорией Республики Крым, а один — над Брянской области.