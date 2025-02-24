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Российские саперы приступили к разминированию Дзержинска

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Российские саперы уже приступили к разминированию освобожденного Дзержинска в Донецкой Народной Республике, но по периметру города противник еще сопротивляется, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Источник: © РИА Новости

«Касаемо Дзержинска, если в самом городе уже приступили к разминированию наши саперы, то по периметру еще достаточно напряженная обстановка, и противник еще сопротивляется», — сказал Пушилин.