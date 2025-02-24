В Самарской области сняли угрозу атаки БПЛА спустя 4,5 часов 24 февраля

В квартире лучше всего подходит для укрытия ванная комната: нужно сесть на пол и не подходить к окнам. На улице советуют укрыться в ближайшем здании, важно покинуть транспорт. При обнаружении БПЛА или его частей ничего не разрешается трогать, лучше сразу покинуть найденное место.