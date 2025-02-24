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В Самарской области сняли угрозу атаки БПЛА спустя 4,5 часов 24 февраля

В Самарской области объявили отбой опасности атаки беспилотников утром 24 февраля.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 24 февраля 2025 года, в Самарской области отменили опасность атаки беспилотников. Угрозу сняли в 10:00, она длилась 4,5 часов. Об этом сообщили в МЧС по Самарской области.

«В Самарской области отбой опасности атаки БПЛА», — написали в приложении службы.

Она действовала в регионе с 05:30, жителей просили быть бдительными и в случае ЧС звонить по телефону 112. Напомним, в случае атаки беспилотников, находясь в здании, рекомендуется спуститься в подвал или паркинг, при этом нельзя пользоваться лифтом.

В квартире лучше всего подходит для укрытия ванная комната: нужно сесть на пол и не подходить к окнам. На улице советуют укрыться в ближайшем здании, важно покинуть транспорт. При обнаружении БПЛА или его частей ничего не разрешается трогать, лучше сразу покинуть найденное место.