Радий Хабиров напомнил о старте программы «Герои Башкортостана»

Радий Хабиров напомнил в соцсетях, что ее реализуют по поручению президента России Владимира Путина. Программа является продолжением федерального проекта «Время героев» и призвана подготовить новое поколение управленцев из числа участников СВО.
Подать заявку на отбор могут все участники спецоперации, которые имеют среднее профессиональное или высшее образование. Для этого следует пройти регистрацию на сайте героибашкортостана.рф, заполнить анкету, написать эссе, пройти онлайн-тестирование и собеседование. Соискатели с наиболее высокими результатами смогут пройти переобучение.
— Призываю тех, кто сейчас на передовой или уже вернулся домой, — дерзайте! — написал глава республики. — Ваши лучшие качества, ваши навыки и умения очень нужны Башкортостану и стране.