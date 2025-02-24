Радий Хабиров напомнил о старте программы «Герои Башкортостана»

Подать заявку на отбор могут все участники спецоперации, которые имеют среднее профессиональное или высшее образование. Для этого следует пройти регистрацию на сайте героибашкортостана.рф, заполнить анкету, написать эссе, пройти онлайн-тестирование и собеседование. Соискатели с наиболее высокими результатами смогут пройти переобучение.