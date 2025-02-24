Бельский обратился к петербуржцам в день годовщины спецоперации в Украине

По словам господина Бельского, мегаполис с первых дней начал поддерживать российских военнослужащих. Сейчас в зоне СВО сражаются бойцы Ленинградского полка, которому за проявленный героизм присвоили звание «гвардейский».
Петербуржцы служат и в других подразделениях, в тылу они продолжают собирать гуманитарную помощь и оказывать поддержку семьям военных.
Бельский добавил, что сосчитать количество неприятелей за многовековую историю России очень сложно. Однако каждого, кто пытался поработить россиян и нарушить целостность страны, ждало поражение.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что СВО началась 24 февраля 2022 года после обращения президента страны Владимира Путина.