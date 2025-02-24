Участникам СВО из Новосибирской области выплатят по 230 тыс рублей

Ко Дню защитника Отечества ветераны специальной военной операции, а также действующие военнослужащие, участвующие в боевых действиях, получат единовременную выплату в 230 000 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Российской Федерации.
Средства выделяют минфин, минобороны, Ростех и Центробанк РФ. Чтобы получить выплату, необходимо подать заявление в свою воинскую часть или учреждение, где был подписан контракт.
Напомним, что в Кремле сообщили о возможной мобилизации в 2025 году.