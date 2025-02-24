Прощание с бойцом СВО Георгием Учеваткиным пройдет в Усть-Куте 26 февраля

Прощание с героем специальной операции на Украине пройдет в Усть-Куте 26 февраля. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.
Учеваткин Георгий Иннокентьевич погиб во время выполнения боевых задач 8 сентября 2024 года. Мужчине было 37 лет. До последних минут жизни он был предан воинскому долгу.
Церемония прощания с военнослужащим состоится в ритуальном зале по адресу: ул. Высоцкого, 22. Друзей и знакомых Георгия ждут с 12:00 до 12:30.
Напомним, в День защитника Отечества на Мемориале воинам-интернационалистам в Братске открыли две памятные доски. На них нанесли имена 44 участников СВО.