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Съемочная группа Первого канала попала под атаку дрона в ДНР

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Съемочная группа Первого канала попала под атаку украинского дрона в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил телеканал.

Источник: © РИА Новости

«Съемочная группа Первого канала попала под атаку дрона ВСУ в ДНР. Украинский дрон выследил корреспондента Первого канала Гусейна Гусейнова в ДНР и сбросил снаряд на военного, сопровождающего журналиста», — сообщается на сайте Первого канала.

Уточняется, что бойцы, сопровождающие съемочную группу, пытались попасть в дрон из стрелкового оружия, «однако украинский беспилотник успевает сбросить снаряд на одного из них», в результате чего военный получил осколочные ранения.

«Осколочные ранения, проникающие», — приводит телеканал слова военного, оказывающего первую помощь раненому.