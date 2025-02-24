Съемочная группа Первого канала попала под атаку дрона в ДНР

«Съемочная группа Первого канала попала под атаку дрона ВСУ в ДНР. Украинский дрон выследил корреспондента Первого канала Гусейна Гусейнова в ДНР и сбросил снаряд на военного, сопровождающего журналиста», — сообщается на сайте Первого канала.
Уточняется, что бойцы, сопровождающие съемочную группу, пытались попасть в дрон из стрелкового оружия, «однако украинский беспилотник успевает сбросить снаряд на одного из них», в результате чего военный получил осколочные ранения.
«Осколочные ранения, проникающие», — приводит телеканал слова военного, оказывающего первую помощь раненому.