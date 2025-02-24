Волгоградские участники СВО получат единый день приемов

Главной площадкой мероприятия будет региональная общественная приемная председателя партии Дмитрия Медведева. Для удобства жителей области приемы также организуют в городах и районах региона. Дополнительно предусмотрен дистанционный формат общения: прямые эфиры в социальных сетях и на популярных интернет-платформах. Чтобы записаться на прием или уточнить информацию, можно позвонить по телефону горячей линии: (8442) 33−16−84.