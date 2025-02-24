Волгоградские участники СВО получат единый день приемов

28 февраля в Волгоградской области состоится Единый день приема, посвященный вопросам участников специальной военной операции и их семей.
Мероприятие направлено на оказание помощи в получении выплат и других форм государственной поддержки. Встречи с гражданами проведут депутаты Волгоградской областной Думы, а местом проведения станут общественные приемные партии «Единая Россия».
Главной площадкой мероприятия будет региональная общественная приемная председателя партии Дмитрия Медведева. Для удобства жителей области приемы также организуют в городах и районах региона. Дополнительно предусмотрен дистанционный формат общения: прямые эфиры в социальных сетях и на популярных интернет-платформах. Чтобы записаться на прием или уточнить информацию, можно позвонить по телефону горячей линии: (8442) 33−16−84.
В мероприятии примут участие не только депутаты, но и представители исполнительной власти, местных администраций, федеральных ведомств, а также юристы. Такой подход позволит оперативно и качественно решать вопросы, с которыми сталкиваются участники СВО и их близкие.