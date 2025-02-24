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Главное из брифинга Минобороны 24 февраля 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 24 февраля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ освободили село в Харьковской области

Подразделения группировки «Запад» взяли под контроль населенный пункт Тополи Харьковской области.

Подразделения «Севера» противостоят противнику на Харьковском направлении

Бойцы «Северной» группировки нанесли удар по двум бригадам противника в районе города Волчанска и села Липцы Харьковской области.

«ВСУ потеряли до 25 военнослужащих и четыре автомобиля», — сообщили в Минобороны РФ.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Подразделения «Запада» продвинулись вперед

«Западная» группировка ударила по шести бригадам противника в районах населенных пунктов Купянск, Каменка, Степовая Новоселовка, Лозовая Харьковской области и Макеевка ЛНР.

Украинская сторона потеряла порядка 200 боевиков, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, шесть орудий полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы «Квертус» и три склада боеприпасов.

«Южная» группировка перешла на более выгодные рубежи

Бойцы группировки «Юг» нанесли поражение шести бригадам ВСУ в районах семи населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ составили порядка 180 человек. Также ВС РФ уничтожили два автомобиля, станцию контрбатарейной борьбы и склад боеприпасов.

Подразделения «Центра» улучшили положение переднему краю

Подразделения «Центральной» группировки поразили девять бригад и штурмовой полк противника в районах семи населенных пунктов ДНР.

За сутки ВСУ потеряли порядка 315 военнослужащих, две боевые бронированные машины «Казак», семь автомобилей и три артиллерийских орудия.

Группировка «Восток» углубилась в оборону противника

«Восточная» группировка нанесла поражение семи бригадам противника в районах населенных пунктов Константинополь, Комар, Скудное, Вольное Поле, Бурлацкое ДНР и Гуляйполе Запорожской области.

«Потери противника составили свыше 145 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии», — рассказали в Минобороны.

Группировка «Днепр» продвинулась в Херсонской и Запорожской областях

Подразделения «Днепра» ударили по шести бригадам противника в районах населенных пунктов Каменское, Щербаки Запорожской области, Степное, Токаревка, Понятовка и Приднепровское Херсонской области.

Потери ВСУ за сутки составили порядка 60 боевиков. Также российские военнослужащие уничтожили боевую бронированную машину, семь автомобилей и склад боеприпасов.

По аэродромам и скоплениям живой силы противника ударили в 127 районах

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военным аэродромам, местам подготовки операторов БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 127 районах.

Российские средства ПВО в течение суток сбили:

  • две управляемые авиационные бомбы JDAM;
  • 71 беспилотник самолетного типа.