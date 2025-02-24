ВС РФ освободили село в Харьковской области
Подразделения группировки «Запад» взяли под контроль населенный пункт Тополи Харьковской области.
Подразделения «Севера» противостоят противнику на Харьковском направлении
Бойцы «Северной» группировки нанесли удар по двум бригадам противника в районе города Волчанска и села Липцы Харьковской области.
«ВСУ потеряли до 25 военнослужащих и четыре автомобиля», — сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения «Запада» продвинулись вперед
«Западная» группировка ударила по шести бригадам противника в районах населенных пунктов Купянск, Каменка, Степовая Новоселовка, Лозовая Харьковской области и Макеевка ЛНР.
Украинская сторона потеряла порядка 200 боевиков, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, шесть орудий полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы «Квертус» и три склада боеприпасов.
«Южная» группировка перешла на более выгодные рубежи
Бойцы группировки «Юг» нанесли поражение шести бригадам ВСУ в районах семи населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ составили порядка 180 человек. Также ВС РФ уничтожили два автомобиля, станцию контрбатарейной борьбы и склад боеприпасов.
Подразделения «Центра» улучшили положение переднему краю
Подразделения «Центральной» группировки поразили девять бригад и штурмовой полк противника в районах семи населенных пунктов ДНР.
За сутки ВСУ потеряли порядка 315 военнослужащих, две боевые бронированные машины «Казак», семь автомобилей и три артиллерийских орудия.
Группировка «Восток» углубилась в оборону противника
«Восточная» группировка нанесла поражение семи бригадам противника в районах населенных пунктов Константинополь, Комар, Скудное, Вольное Поле, Бурлацкое ДНР и Гуляйполе Запорожской области.
«Потери противника составили свыше 145 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии», — рассказали в Минобороны.
Группировка «Днепр» продвинулась в Херсонской и Запорожской областях
Подразделения «Днепра» ударили по шести бригадам противника в районах населенных пунктов Каменское, Щербаки Запорожской области, Степное, Токаревка, Понятовка и Приднепровское Херсонской области.
Потери ВСУ за сутки составили порядка 60 боевиков. Также российские военнослужащие уничтожили боевую бронированную машину, семь автомобилей и склад боеприпасов.
По аэродромам и скоплениям живой силы противника ударили в 127 районах
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военным аэродромам, местам подготовки операторов БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 127 районах.
Российские средства ПВО в течение суток сбили:
- две управляемые авиационные бомбы JDAM;
- 71 беспилотник самолетного типа.