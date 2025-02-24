Вячеслав Федорищев передал очередную партию техники для бойцов в зону СВО

«В конце декабря прошлого года мы общались с командованием. Договорились, что за три месяца дополнительно поставим тысячу “мавиков” для наших подразделений. Мы это обязательство выполняем, их будет чуть больше — 1100. 310 сегодня направлям — это часть партии, — отметил губернатор. — Самое главное, чтобы ребята знали: если что-то еще необходимо дополнительно, обязательно неравнодушные жители Самарской области поддержат, и мы всегда своим плечом прикроем. Все для победы!».