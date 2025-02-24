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Потери ВСУ в Курской области превысили 63 тыс. человек

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за время боевых действий на курском направлении потеряли более 63 тыс. военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Reuters

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 63 105 военнослужащих, 379 танков, 288 боевых машин пехоты, 240 бронетранспортеров, 2 017 боевых бронированных машин, 2 167 автомобилей, 469 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и 7 MLRS производства США, 23 пусковых установки зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, 10 транспортно-заряжающих машин, 116 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, 8 РЛС ПВО, 50 единиц инженерной и другой техники», — сообщили в министерстве.