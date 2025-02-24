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В Сумах установили жителей Курской области

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Установлено местонахождение жителей Курской области в украинских Сумах, есть договоренность об их возвращении в РФ. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Источник: РИА "Новости"

«Есть и другие лица, которые сегодня находятся в Сумах, и есть договоренность с Красным Крестом и с украинской стороной, что они будут эвакуированы через Беларусь в Россию», — сказала она на заседании президиума фракции «Единая Россия».

Омбудсмен не уточнила количество жителей Курской области, которых нашли на территории Украины. Она напомнила, что в прошлом году 46 жителей Курской области, в том числе 12 детей, вернулись в Россию с территории Сумской области в результате переговорного процесса с украинской стороной. В миссии совместно с омбудсменом участвовали Российский Красный Крест, Международный комитет Красного Креста, Украинский Красный Крест, МЧС и МВД России, а также правительство Курской области.