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Алаудинов сообщил о гибели комбата «Ахмата» с позывным Шустрый

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил о смерти командира батальона в «Ахмате» Зелимхана Батукаева с позывным «Шустрый».

Источник: AptiAlaudinovAKHMAT / Telegram

«Вчера, по сути, героически на рабочем месте ушел из жизни один из самых лучших командиров в российской армии, командир батальона 4-й бригады спецназа “Ахмат” с позывным “Шустрый”, — сказал Алаудинов в ролике, опубликованном в его Telegram-канале.

«Шустрый», действительно, делал свое дело, выполнял приказы без сна, без отдыха. Вот и в этот раз он трое суток без сна пытался подряд выполнить задачу, пока на рабочем месте у него не произошел инсульт или инфаркт, там врачи смотрят, кровоизлияние в мозг у него произошло", — добавил Алаудинов.

По его данным, Батукаев был награждён орденом Мужества.