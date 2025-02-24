Алаудинов сообщил о гибели комбата «Ахмата» с позывным Шустрый

«Шустрый», действительно, делал свое дело, выполнял приказы без сна, без отдыха. Вот и в этот раз он трое суток без сна пытался подряд выполнить задачу, пока на рабочем месте у него не произошел инсульт или инфаркт, там врачи смотрят, кровоизлияние в мозг у него произошло", — добавил Алаудинов.