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В Омской области простились с погибшим в ходе СВО экс-депутатом

В понедельник, 24 февраля 2025 года, в селе Маяк Андреевского сельского поселения Оконешниковского района Омской области простились с Александром Васильевым, погибшим в ходе специальной военной операции.

Об этом сообщается в официальном паблике администрации Оконешниковского района Омской области.

Как указывается в группе администрации муниципалитета, Александр Васильев вырос в Маяке, здесь же окончил школу, в которую спустя некоторое время устроился на работу.

Отмечается, что Александр Васильев принимал активное участие в жизни родного края. Участвовал в соревнованиях, являлся помощником во всех делах поселения. Избирался депутатом Совета поселения.

"26 сентября 2022 года Александра Александровича мобилизовали. Служил гранатометчиком в парашютно-десантной роте парашютно-десантного батальона 106 гвардейской воздушно-десантной дивизии (войсковая часть 33842, г. Тула).

26 июня 2023 года младший сержант погиб при попытке прорыва обороны противника в направлении населенного пункта Яковлевка Донецкой Народной Республики. Ему было 26 лет", — заявили в группе администрации Оконешниковского района.

За проявленные стойкость и отвагу при выполнении боевых задач Александр Васильев посмертно награжден орденом Мужества.

Администрация Оконешниковского района и районный Совет депутатов выразили соболезнование родным и близким погибшего.