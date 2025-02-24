В Омской области простились с погибшим в ходе СВО экс-депутатом

Об этом сообщается в официальном паблике администрации Оконешниковского района Омской области.
Как указывается в группе администрации муниципалитета, Александр Васильев вырос в Маяке, здесь же окончил школу, в которую спустя некоторое время устроился на работу.
Отмечается, что Александр Васильев принимал активное участие в жизни родного края. Участвовал в соревнованиях, являлся помощником во всех делах поселения. Избирался депутатом Совета поселения.
"26 сентября 2022 года Александра Александровича мобилизовали. Служил гранатометчиком в парашютно-десантной роте парашютно-десантного батальона 106 гвардейской воздушно-десантной дивизии (войсковая часть 33842, г. Тула).
26 июня 2023 года младший сержант погиб при попытке прорыва обороны противника в направлении населенного пункта Яковлевка Донецкой Народной Республики. Ему было 26 лет", — заявили в группе администрации Оконешниковского района.
За проявленные стойкость и отвагу при выполнении боевых задач Александр Васильев посмертно награжден орденом Мужества.
Администрация Оконешниковского района и районный Совет депутатов выразили соболезнование родным и близким погибшего.