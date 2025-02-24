МВД приняло заявление об убежище для казахстанца-участника СВО

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В МВД приняли заявление о предоставлении убежища от военнослужащего из Казахстана, участвовавшего в СВО, теперь ему не грозит депортация из России, сообщается в главном управлении по вопросам миграции МВД РФ.
На прошлой неделе МВД выразило готовность предоставить временное убежище военнослужащему из Казахстана, проходившему службу в добровольческой бригаде «Восток» в зоне СВО, и пригласило его лично обратиться в подразделение по вопросам миграции по месту своего пребывания.
«ГУВМ МВД России держит на контроле ситуацию, связанную с урегулированием правового статуса добровольца из Казахстана, проходившего службу в зоне специальной военной операции. На днях сотрудники управления по вопросам миграции Главного управления МВД России по Московской области приняли заявление о предоставлении данному гражданину временного убежища на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Срок рассмотрения заявления — от одного до трёх месяцев.
«На этот период гражданину Республики Казахстан выдан документ, подтверждающий законность его нахождения в нашей стране. Таким образом, угроза депортации данного гражданина с территории Российской Федерации отсутствует», — заключили в ведомстве.
По закону заявления о приеме в гражданство РФ без соблюдения дополнительных условий и без предоставления вида на жительство принимаются от иностранцев, заключивших контракт с Минобороны России на срок не менее одного года.