Авиационную опасность объявили в Краснодаре

ЕДДС Краснодара ранее рассказывала о массовых рассылках сообщений об авиационной опасности. Подобные оповещения означают, что вблизи границ Краснодарского края замечены БПЛА или иные источники опасности. При этом подобные сигналы не являются следствием прямой атаки на территорию города.