Глава Приангарья передал орден Мужества матери погибшего участника СВО

«Виктор Викторович бесстрашно, с честью и до конца выполнил свой воинский долг. Его мужество навсегда останется в наших сердцах и памяти. Виктор Викторович оставил свой след, он всегда был там, где трудно, где больше всего была необходима его помощь, — на передовой. Уверен, все, что он сделал, не пройдет бесследно и войдет в нашу общую победу. Подвиг Вашего сына мы всегда будем ставить в пример подрастающему поколению», — рассказал Игорь Кобзев.