Глава Приангарья передал орден Мужества матери погибшего участника СВО

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретился с семьей павшего бойца СВО Виктора Устинова. Глава региона передал Ирине Устиновой, матери участника спецоперации, орден Мужества, которым военнослужащий был награжден посмертно. Во встрече также приняли участие сестра бойца Любовь Устинова и двоюродный брат Владимир Устинов, пишет ИА IrkutskMedia.
«Виктор Викторович бесстрашно, с честью и до конца выполнил свой воинский долг. Его мужество навсегда останется в наших сердцах и памяти. Виктор Викторович оставил свой след, он всегда был там, где трудно, где больше всего была необходима его помощь, — на передовой. Уверен, все, что он сделал, не пройдет бесследно и войдет в нашу общую победу. Подвиг Вашего сына мы всегда будем ставить в пример подрастающему поколению», — рассказал Игорь Кобзев.
Виктор Устинов родился в селе Шараты Нукутского района. Его призвали на службу в ВС РФ в 2001 году, которую он проходил в Туле. Во время службы мужчина участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе. Виктору присвоили звание младшего сержанта, воинская должность — наводчик боевой машины десанта, войска ВДВ. После службы он вернулся домой, занимался учебой и работой.
С ноября 2022 года по май 2023 года Виктор принимал участие в СВО добровольцем подразделения ЧВК «Вагнер». Указом президента Российской Федерации он был удостоен медали «За Отвагу». Кроме того, боец имеет награды ЧВК «Вагнер» и благодарность главы ЛНР. За время участия в боевых действиях Виктор получил осколочное ранение в ребро и контузию.
В апреле 2024 года мужчина заключил контракт с министерством обороны РФ. Его назначили заместителем командира взвода, командиром орудия артиллерийской батареи зенитного дивизиона 11-й отдельной танковой бригады 25-й общевойсковой армии Центрального военного округа. Виктор Устинов погиб при выполнении боевого задания в ЛНР 28 октября 2024 года.
Мэр Нукутского района Александр Платохонов рассказал, что в школе, где учился павший боец, будет установлена парта Героя. Кроме того, администрация планирует возвести сквер памяти жителей Нукутского района, которые участвовали в спецоперации.