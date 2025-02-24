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ВСУ атаковали дом в центре Горловки

ДОНЕЦК, 24 фев — РИА Новости. Украинские войска ударили по дому в центре Горловки в ДНР при помощи беспилотника, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

По данным управления правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ в 17.30 атаковали центр Горловки при помощи дрона-камикадзе.

«По проспекту Ленина (центр Горловки) дрон украинских террористов ударил по дому», — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.