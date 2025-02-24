ВСУ атаковали дом в центре Горловки

По данным управления правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ в 17.30 атаковали центр Горловки при помощи дрона-камикадзе.
«По проспекту Ленина (центр Горловки) дрон украинских террористов ударил по дому», — говорится в сообщении.
Информация о пострадавших на данный момент не поступала.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.