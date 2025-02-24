Над тремя российскими регионами уничтожили еще шесть украинских дронов

«Двадцать четвертого февраля текущего года в период с 16.15 до 17.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов: четыре БПЛА — над территорией Орловской области и по одному БПЛА — над территориями Брянской и Курской областей», — говорится в сообщении.