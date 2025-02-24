Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 24 февраля 2025 года

С начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял свыше 63 105 человек. Уничтожено 379 танков, 288 боевых машин пехоты, 240 бронетранспортеров, 2017 боевых бронированных машин, 2167 автомобилей, 469 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 23 пусковых установки зенитных ракетных комплексов, зенитная самоходная установка, десять транспортно-заряжающих машин, 116 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, восемь РЛС ПВО, 50 единиц инженерной и другой техники, из них 19 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерная разведывательная машина, а также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.