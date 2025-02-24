Ход операции по уничтожению ВСУ
Потери ВСУ за сутки составили свыше 255 человек, три танка, бронетранспортер, 26 боевых бронированных машин, 24 автомобиля, пусковая установка и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300 В, два артиллерийских орудия, три миномета, две станции радиоэлектронной борьбы, одна единица инженерной техники.
С начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял свыше 63 105 человек. Уничтожено 379 танков, 288 боевых машин пехоты, 240 бронетранспортеров, 2017 боевых бронированных машин, 2167 автомобилей, 469 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 23 пусковых установки зенитных ракетных комплексов, зенитная самоходная установка, десять транспортно-заряжающих машин, 116 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, восемь РЛС ПВО, 50 единиц инженерной и другой техники, из них 19 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерная разведывательная машина, а также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.
Группировка войск «Север» нанесла удары по подразделениям ВСУ
Группировка войск «Север» атаковала подразделения ВСУ в 17 населенных пунктах, включая Гоголевку, Куриловку и Суджу. Удары нанесены по механизированным, десантно-штурмовым и территориальным бригадам противника, сообщило Минобороны России.
Минобороны сообщило об ударах по позициям ВСУ
Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника. Обстрелу подверглись позиции ВСУ в 15 населенных пунктах, включая Замостье, Косицу, Мартыновку и Новую Сечь.