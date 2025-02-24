Беспилотник упал в центре Севастополя — поврежден многоквартирный дом

«Наши военные дежурными силами РЭБ подавили БПЛА, он упал в районе проспекта Победы», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По его данным, упавший дрон не имеет боевого заряда, по предварительной версии — это разведывательный беспилотник, который спустился на парашюте и поэтому его обнаружение было затруднено.
«Сработали автоматические системы радиоэлектронной борьбы. По информации Спасательной службы Севастополя, незначительные повреждения получил только фасад многоквартирного дома. Никто из людей не пострадал», — сообщил губернатор.
Сейчас на месте падения работают спасатели, сотрудники полиции и Росгвардии.